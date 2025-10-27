Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni disposta l’autopsia | l’uscita con gli amici il mal di gola e la compressa
La madre: ‘Quando è tornata a casa ha detto di avere un po’ di mal di gola’. Una tragedia inspiegabile, improvvisa, che ha sconvolto una comunità intera. Chiara Zardo, 18 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dalla madre nella tarda mattinata di sabato. La sera precedente era uscita con gli amici, stava bene, nessun allarme. « Aveva solo un po’ di mal di gola », ha raccontato la madre, Elisa Ciannillo, ancora sotto shock. La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Cosa è successo nelle ultime ore di vita di Chiara Zardo?. Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, Chiara Zardo aveva trascorso la serata di venerdì fuori casa con un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Procura della repubblica di Treviso ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte improvvisa di una ragazza di 18 anni, Chiara Zardo, trovata morta dalla madre nella sua camera a Pederobba, Treviso. É stata la stessa donna, Elisa Ciannillo, a r - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - X Vai su X
Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni a Treviso dopo aver preso un antinfiammatorio: aveva solo mal di gola - La Procura di Treviso apre un fascicolo sul decesso di Chiara Zardo, morta nel sonno a soli 18 anni: poche ore prima aveva preso un farmaco ... Lo riporta virgilio.it
Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Da fanpage.it
Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni: il mal di gola e la pista delle amicizie "sbagliate" - La Procura vuole però vuole capire cosa possa averlo scatenato: non si esclude l'assunzione di sostanze s ... Secondo today.it