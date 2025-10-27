Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni disposta l’autopsia | l’uscita con gli amici il mal di gola e la compressa

La madre: ‘Quando è tornata a casa ha detto di avere un po’ di mal di gola’. Una tragedia inspiegabile, improvvisa, che ha sconvolto una comunità intera. Chiara Zardo, 18 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dalla madre nella tarda mattinata di sabato. La sera precedente era uscita con gli amici, stava bene, nessun allarme. « Aveva solo un po’ di mal di gola », ha raccontato la madre, Elisa Ciannillo, ancora sotto shock. La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Cosa è successo nelle ultime ore di vita di Chiara Zardo?. Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, Chiara Zardo aveva trascorso la serata di venerdì fuori casa con un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

