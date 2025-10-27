Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni a Treviso dopo aver preso un antinfiammatorio | aveva solo mal di gola
La Procura di Treviso apre un fascicolo sul decesso di Chiara Zardo, morta nel sonno a soli 18 anni: poche ore prima aveva preso dell'ibuprofene. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
