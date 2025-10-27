Chiara Poggi il mistero dell’ora del delitto a Garlasco La ‘forbice’ sulla scena del crimine un’ora e mezza tra alibi e menzogna

Garlasco (Pavia) – Lo scontrino del parchimetro di Vigevano con orario di pagamento alle 10.18 del 13 agosto 2007 (sia che Andrea Sempio l’abbia ricevuto direttamente dal ‘’totem’’ del parcheggio sia che gli sia stato procurato da qualcuno ) avrebbe offerto al 37enne di Garlasco un supporto ben più robusto e importante in ottica difensiva. Gli sarebbe stato veramente utile, se riferito ai primi orari considerati per collocare l’omicidio di Chiara Poggi (fra le 10.30-11 e le 12) e se uno di questi avesse finito per essere ritenuto quello definitivo e fosse stato ‘’consacrato’’ dalla sentenza della Suprema Corte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

