Chiara Poggi il mistero dell’ora del delitto a Garlasco La ‘forbice’ sulla scena del crimine un’ora e mezza tra alibi e menzogna
Garlasco (Pavia) – Lo scontrino del parchimetro di Vigevano con orario di pagamento alle 10.18 del 13 agosto 2007 (sia che Andrea Sempio l’abbia ricevuto direttamente dal ‘’totem’’ del parcheggio sia che gli sia stato procurato da qualcuno ) avrebbe offerto al 37enne di Garlasco un supporto ben più robusto e importante in ottica difensiva. Gli sarebbe stato veramente utile, se riferito ai primi orari considerati per collocare l’omicidio di Chiara Poggi (fra le 10.30-11 e le 12) e se uno di questi avesse finito per essere ritenuto quello definitivo e fosse stato ‘’consacrato’’ dalla sentenza della Suprema Corte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
E adesso le sentenze che hanno mandato in carcere Alberto Stasi per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi rischiano davvero di finire nel novero degli errori giudiziari. Perché la nuova inchiesta della Procura della Repubblica di Pavia forse non ha anc - facebook.com Vai su Facebook
La morte di Chiara Poggi e il giallo delle carte sul Dna secretate: come potevano averle i Sempio? Sentito l'ex capo del Ris Garofano - X Vai su X
Aggiornamenti e Scoperte sul Caso di Chiara Poggi a Garlasco - Le indagini sul delitto di Chiara Poggi potrebbero beneficiare di una significativa revisione grazie all'introduzione di nuove perizie e accertamenti approfonditi. Scrive notizie.it
«Chiara Poggi si è difesa», la nuova perizia scagiona Alberto Stasi? Cambia l’orario del delitto e si riapre il caso Garlasco - L'ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, uccisa in casa a Garlasco il 13 agosto 2007, è uno dei nodi chiave della consulenza affidata dalla Procura di ... Riporta msn.com
Garlasco, attesa per le perizie: il nodo dell'ora della morte di Chiara Poggi - L'ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, uccisa in casa a Garlasco il 13 agosto 2007, è uno dei nodi chiave della consulenza affidata dalla procura di Pavia all'anatomopatologa Cristina Cattaneo, chi ... Secondo ansa.it