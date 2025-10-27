Da sempre riservata, Chiara Frattesi ha parlato raramente della sua relazione con Geolier. Questa volta lo fa su Instagram, parlando con sincerità delle paure legate alla sua storia d’amore, del confronto fatto dai fan con la ex del cantante e delle critiche ricevute che l’hanno particolarmente ferita. Chiara Frattesi: “Non mi accettavano accanto a Geolier”. Influencer e modella, Chiara Frattesi è legata da diverso tempo a Geolier. La storia è stata prima tenuta segreta da entrambi, poi ha subito numerose critiche. La giovane infatti ha spesso dovuto fare i conti con chi la accusava di stare con il cantante solamente per interesse e con una parte del fandom che la paragonava a Valeria D’Agostino, ex dell’artista napoletano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Frattesi: “Non mi accettavano accanto a Geolier, volevo sparire”