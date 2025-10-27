Chiara Frattesi | Non mi accettavano accanto a Geolier volevo sparire
Da sempre riservata, Chiara Frattesi ha parlato raramente della sua relazione con Geolier. Questa volta lo fa su Instagram, parlando con sincerità delle paure legate alla sua storia d’amore, del confronto fatto dai fan con la ex del cantante e delle critiche ricevute che l’hanno particolarmente ferita. Chiara Frattesi: “Non mi accettavano accanto a Geolier”. Influencer e modella, Chiara Frattesi è legata da diverso tempo a Geolier. La storia è stata prima tenuta segreta da entrambi, poi ha subito numerose critiche. La giovane infatti ha spesso dovuto fare i conti con chi la accusava di stare con il cantante solamente per interesse e con una parte del fandom che la paragonava a Valeria D’Agostino, ex dell’artista napoletano. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Chiara Frattesi: «Geolier è l'amore della mia vita. All'inizio la gente non mi accettava, volevo sparire. Io ed Ema siamo molto simili» - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Frattesi: “Non mi accettavano accanto a Geolier, volevo sparire” - Questa volta lo fa su Instagram, parlando con sincerità delle paure legate alla sua storia d’amore, del ... Si legge su dilei.it
Chiara Frattesi, la fidanzata di Geolier: “Non mi accettavano, è stata dura” - La modella non ha avuto nessun ruolo nell’addio del rapper da Valeria D’Agostino. Lo riporta msn.com
Chiara Frattesi a cuore aperto: ‘Con Geolier volevo sparire, nessuno mi accettava dopo la sua ex’, ecco cosa ha rivelato sull’inizio della loro storia - Chiara Frattesi racconta le sue difficoltà nella relazione con Geolier e come le critiche sui social l'abbiano colpita. Si legge su mondotv24.it