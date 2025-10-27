Chiara Ferragni dopo l' anno più difficile | Sono felicemente innamorata spero duri per sempre

Dall'amore per Giovanni Tronchetti Provera al ricordo dei giorni più difficili, segnati dallo scandalo del “pandoro-gate“ e dalla separazione da Fedez. Oggi l'influencer vive nuovi equilibri, ed è serena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chiara Ferragni dopo l'anno più difficile: «Sono felicemente innamorata, spero duri per sempre»

Altre letture consigliate

Chiara Ferragni: «Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice» L'imprenditrice digitale si è raccontata nelle pagine di Cosmopolitan Spagna Tutte le altre notizie su www.lanuovasardegna.it - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni confessa come procede la storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera, ecco le sue parole - Chiara Ferragni parla della sua vita privata e della rinascita dopo la separazione da Fedez e l'amore con Giovanni Tronchetti Provera. Secondo mondotv24.it

Chiara Ferragni: «Il 2024 un anno difficile, oggi sono felicemente innamorata e spero duri per sempre» - Oggi la relazione con Giovanni Tronchetti Provera va a gonfie vele: «Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Riporta unionesarda.it

Chiara Ferragni volta pagina, stoccata a Fedez e si sbilancia su Tronchetti Provera: “Sono innamorata” - L'imprenditrice social si è confessata pubblicamente dopo l'uscita del libro dell'ex marito. Si legge su libero.it