chianti nord cuore e talento gli juniores sognano in grande

Chianti Nord, che bella realtà. La società di Strada in Chianti punta forte sugli Juniores come valido serbatorio della prima squadra e per avere uno stretto legame col paese e il territorio. Durante la presentazione delle squadre biancoverdi 202526 il presidente Andrea Pucci ha rivolto parole di elogio al gruppo: "Teniamo molto ad avere nel nostro club tanti giovani di belle speranze e gli Juniores sono il futuro. Una formazione valida che può levarsi diverse soddisfazioni, con amicizia e attaccamento ai colori sociali, sotto la regia dell’allenatore Paolo Gimignani ". Nell’ultimo turno di campionato gli Juniores del Chianti Nord non hanno tradito le attese e hanno vinto 5-1 contro l’Antellese portandosi in buona posizione di classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
