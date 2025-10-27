Chi urla non è che ha ragione Sei sempre a dire ste robe qua Scontro tra Bergomi e Del Piero
Un confronto duro con i toni che si sono alzati: nella trasmissione " Sky Calcio Club " andata in onda nella serata di domenica 26 ottobre al termine dell'ottava giornata del campionato di Serie A, nello studio del conduttore Fabio Caressa c'è stato un faccia a faccia tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero sulla forza della rosa dell'Inter. La presa di posizione di Del Piero. Tra le due ex bandiere e capitani rispettivamente dei nerazzurri e della Juventus tutto ha avuto origine da un'affermazione di Del Piero che nasce da un'idea ben radicata. " L'unica cosa per cui non sono d'accordo con te è sull'Inter: te lo dico da quattro anni, è la squadra più forte che c'è in Italia.
