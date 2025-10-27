Chi può mediare nel conflitto tra Stati Uniti e Venezuela
Una nave da guerra americana lanciamissili si è ancorata questo fine settimana a Port of Spain, Trinidad e Tobago, a soli 10 chilometri dalle coste del Venezuela. Insieme alla nave USS Gravely, una unità di marines pronta per esercitazioni che fanno parte della campagna promossa dal presidente Donald Trump per combattere il traffico di droga nel Mar dei Caraibi. Gli Stati Uniti hanno confermato che invieranno anche il portaerei Gerald R. Ford, il più grande del mondo, per aumentare la pressione contro il regime di Nicolás Maduro. Il primo ministro di Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, appoggia le operazioni statunitensi perché è sostenitrici di Trump e crede sia arrivato il momento di frenare l’immigrazione e la criminalità nel suo Paese e in tutta la regione. 🔗 Leggi su Formiche.net
