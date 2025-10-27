Chi inquina paga di più | Ama smaltisce i rifiuti a Viterbo e deve versare una tariffa aggiuntiva

Viterbotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chi inquina paga”. Si può riassumere così la sentenza con cui il Tar del Lazio, rigettando il ricorso presentato da Ama, conferma l'obbligo per gli enti e le società che non riescono a essere autosufficienti nel recupero e nello smaltimento dei propri rifiuti e che quindi conferiscono in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

