Chi era Solange Rizzetto da Cuba all’Italia giovanissima Sempre sorridente solare gentile con tutti

Novellara (Reggio Emilia), 27 ottobre 2025 - Sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire l’esatta causa del decesso di Solange Samantha Rizzetto, la ragazza di 28 anni deceduta in casa la scorsa notte, forse per gli effetti di una scarica elettrica nel piccolo bagno dell’abitazione, dove aveva fatto la doccia. Pur se i familiari sostengono che la stufetta elettrica fosse staccata e che il decesso potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore. Sarà appunto l’esame medico legale a chiarire quanto accaduto. Intanto resta il dolore per la scomparsa della giovane, originaria di Cuba ma arrivata in Italia da giovanissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi era Solange Rizzetto, da Cuba all’Italia giovanissima. “Sempre sorridente, solare, gentile con tutti”

