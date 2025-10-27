Chi era Beatrice Bellucci la ragazza morta in un incidente a Roma | dalle origini al fidanzato dal corso di laurea allo scontro tra le BMW

Bellucci era a bordo di una Mini Cooper quando è morta in un incidente lungo via Cristoforo Colombo, all'altezza di Piazza dei Navigatori, nella serata di venerdì 24 ottobre 2025 Beatrice Bellucci era una ragazza di 20 anni, morta nella serata di venerdì 24 ottobre 2025 a causa di un incident. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi era Beatrice Bellucci, la ragazza morta in un incidente a Roma: dalle origini al fidanzato, dal corso di laurea allo scontro tra le BMW

Altri contenuti sullo stesso argomento

