Chi è Valentina compagna di Domenico D'Alterio al Gf e madre di sua figlia Paola
Valentina è la compagna di Domenico D’Alterio, uno dei concorrenti dell’edizione attualmente in onda del Grande Fratello. I due stanno insieme da circa dieci anni e vivono in provincia di Napoli, dove hanno costruito la loro famiglia insieme alla figlia Paola. Ha 30 anni e lavora nel settore commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
