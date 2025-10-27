Chi è Valentina compagna di Domenico D'Alterio al Gf e madre di sua figlia Paola

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina è la compagna di Domenico D’Alterio, uno dei concorrenti dell’edizione attualmente in onda del Grande Fratello. I due stanno insieme da circa dieci anni e vivono in provincia di Napoli, dove hanno costruito la loro famiglia insieme alla figlia Paola. Ha 30 anni e lavora nel settore commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

