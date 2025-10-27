Chi è Massimo Brambilla l'allenatore della Next Gen che guiderà la Juve dopo l'esonero di Tudor

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Brambilla sarà sulla panchina della Juventus nella partita con l'Udinese mercoledì 29 ottobre. L'allenatore della squadra Next Gen sarà il traghettatore dopo l'esonero di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

232 massimo brambilla allenatoreChi &#232; Massimo Brambilla, il sostituto ad interim di Igor Tudor come allenatore della Juventus - Massimo Brambilla è un nome noto nel panorama calcistico italiano, soprattutto per il suo percorso da allenatore nel settore giovanile e per una lunga carriera da calciatore professionista ... Scrive sportal.it

232 massimo brambilla allenatoreChi &#232; Massimo Brambilla, il nuovo allenatore della Juventus - Per sostituire Tudor, responsabile di un avvio di stagione alquanto deludente, la Juventus ha scelto la guida ad interim di Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juve Next Gen. Si legge su ilriformista.it

232 massimo brambilla allenatoreChi &#232; Massimo Brambilla, l’allenatore della Next Gen che guiderà la Juve dopo l’esonero di Tudor - Massimo Brambilla sarà sulla panchina della Juventus nella partita con l’Udinese mercoledì 29 ottobre. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Massimo Brambilla Allenatore