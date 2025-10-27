Chi è Massimo Brambilla l'allenatore della Next Gen che guiderà la Juve dopo l'esonero di Tudor
Massimo Brambilla sarà sulla panchina della Juventus nella partita con l'Udinese mercoledì 29 ottobre. L'allenatore della squadra Next Gen sarà il traghettatore dopo l'esonero di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Fanpage.it
