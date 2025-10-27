Chi è Massimo Brambilla il tecnico che guiderà la Juventus contro l' Udinese
Sarà Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, a guidare i bianconeri nella sfida, in programma all'Allianz Stadium contro l'Udinese, mercoledì 29 ottobre. La scelta più logica, in attesa di decidere a chi affidare la panchina, dopo l'esonero di Igor Tudor. La Juventus ha avviato i primi contatti con Luciano Spallett i: il club e l’ex Ct sono a colloquio per definire il progetto e le richieste economiche. Il piano B è Roberto Mancini, che l'anno scorso era già stato sondato dalla Juve dopo l’esonero di Thiago Motta. Sullo sfondo resta l’ipotesi Palladino, svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno a Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
