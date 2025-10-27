Chi è Massimo Brambilla il tecnico che guiderà la Juventus contro l' Udinese

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, a guidare i bianconeri nella sfida, in programma all'Allianz Stadium contro l'Udinese, mercoledì 29 ottobre. La scelta più logica, in attesa di decidere a chi affidare la panchina, dopo l'esonero di Igor Tudor. La Juventus ha avviato i primi contatti con Luciano Spallett i: il club e l’ex Ct sono a colloquio per definire il progetto e le richieste economiche. Il piano B è Roberto Mancini, che l'anno scorso era già stato sondato dalla Juve dopo l’esonero di Thiago Motta. Sullo sfondo resta l’ipotesi Palladino, svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno a Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chi 232 massimo brambilla il tecnico che guider224 la juventus contro l udinese

© Ilgiornale.it - Chi è Massimo Brambilla, il tecnico che guiderà la Juventus contro l'Udinese

Leggi anche questi approfondimenti

232 massimo brambilla tecnicoPANCHINA Massimo Brambilla nuovo allenatore della Juve: chi &#232; il tecnico ex Foggia - Ha vissuto la sua prima esperienza come tecnico di una prima squadra al Foggia, ma è stato esonerato dopo sole 7 partite ... Segnala statoquotidiano.it

232 massimo brambilla tecnicoJuventus, chi &#232; Brambilla: dopo l’addio a Tudor contro l’Udinese il tecnico che ha fatto brillare la Next Gen - All’esonero di Tudor segue la promozione dell’allenatore della Juventus Next Gen Brambilla: ci sarà lui in panchina mercoledì contro l'Udinese ... Da sport.virgilio.it

232 massimo brambilla tecnicoJuve, chi &#232; Massimo Brambilla: il tecnico della Next Gen gestore e scopritore di talenti - Lo scorso anno era stato chiamato in Next Gen dopo l’esonero di Montero, riuscendo a risollevare la squadra e portarla ai playoff. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Massimo Brambilla Tecnico