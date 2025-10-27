Chi è Laura la sorella di Filippo Magnini identici

Filippo Magnini fin da bambino si dedica allo sport, iniziando con il pattinaggio a rotelle, con sua sorella Laura e al basket. Poi passa al tennis e al basket e sarà solo dietro consiglio medico, che approda al nuoto. Entra nella squadra  vis Sauro nuoto  con cui vincerà molti premi da adolescente, ma già a 10 anni  si allena a livello agonistico  sia nel calcio che nel nuoto. A 16 anni Filippo  ottiene i primi premi italiani  e arriva così la prima convocazione in nazionale. A 18 anni si dedica esclusivamente alla rana e allo stile libero e dopo il diploma al geometra, si trasferisce a Torino ed entra nella squadra della Rari Nantes dove si allena con il tecnico  Claudio Rossetto  per migliorare nello stile libero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

