Chi è Laura la sorella di Filippo Magnini identici

Filippo Magnini fin da bambino si dedica allo sport, iniziando con il pattinaggio a rotelle, con sua sorella Laura e al basket. Poi passa al tennis e al basket e sarà solo dietro consiglio medico, che approda al nuoto. Entra nella squadra vis Sauro nuoto con cui vincerà molti premi da adolescente, ma già a 10 anni si allena a livello agonistico sia nel calcio che nel nuoto. A 16 anni Filippo ottiene i primi premi italiani e arriva così la prima convocazione in nazionale. A 18 anni si dedica esclusivamente alla rana e allo stile libero e dopo il diploma al geometra, si trasferisce a Torino ed entra nella squadra della Rari Nantes dove si allena con il tecnico Claudio Rossetto per migliorare nello stile libero.

