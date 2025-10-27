Chi è Javier Milei il presidente con la motosega vittorioso anche alle legislative in Argentina
Javier Gerardo Milei è il 54º presidente dell’Argentina, in carica dal 10 dicembre 2023, ed è diventato una delle figure politiche più discusse e polarizzanti del panorama internazionale. Nelle ultime ore, il suo movimento politico, La Libertad, ha conquistato anche le elezioni legislative, rafforzando di fatto la sua posizione. Nato a Buenos Aires il 22 ottobre 1970 nel quartiere Palermo, Milei ha catturato l’attenzione mondiale per la sua personalità eccentrica, le sue posizioni economiche radicali e la sua capacità di conquistare il consenso popolare con un messaggio anti-establishment. Prima di entrare in politica, Milei ha costruito una solida carriera accademica come economista e docente di macroeconomia, laureandosi presso l’Università di Belgrano e conseguendo successivamente due master. 🔗 Leggi su Cultweb.it
