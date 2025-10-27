Chi è Francesca Barra la giornalista e conduttrice vittima di un nuovo caso di violenza digitale

Ha destato scalpore l’ennesimo caso di violenza digitale in Italia, a breve distanza dallo scandalo del gruppo Facebook Mia Moglie e del sito Phica.eu: questa volta la vittima è la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Francesca Barra, che ha recentemente denunciato i deepfake pornografici realizzati su sue immagini. Raccontiamo qui la sua vita e la sua carriera poliedrica, che spazia dal giornalismo d’inchiesta alla conduzione televisiva, dalla scrittura all’impegno civile contro la criminalità organizzata. Nata a Policoro (Matera) il 24 settembre 1978 e figlia dell’ex deputato Francesco Michele Barra, Francesca ha frequentato il liceo classico di Nova Siri e si è trasferita a Roma per intraprendere gli studi universitari. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi è Francesca Barra, la giornalista e conduttrice vittima di un nuovo caso di violenza digitale

