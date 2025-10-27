Chi è Brambilla l’allenatore della Juventus Next Gen che sarà in panchina contro l’Udinese Alla scoperta del mister specialista dei giovani

Chi è Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen che guiderà la squadra contro l’Udinese: tutti i dettagli. La Juventus ha voltato pagina. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo l’ottava partita senza vittorie, ha aperto una crisi che la società ha deciso di tamponare con una soluzione interna, logica e meritata. Sarà Massimo Brambilla, l’attuale allenatore della Juventus Next Gen, a guidare la Prima Squadra nella delicata sfida di mercoledì sera (ore 18:30) all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Un incarico “ad interim”, in attesa che la dirigenza scelga il tecnico definitivo (con Palladino e Spalletti in pole), ma che rappresenta la più grande occasione nella carriera di un uomo da sempre specializzato nel calcio giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen che sarà in panchina contro l’Udinese. Alla scoperta del mister specialista dei giovani

