Chi arriva dopo Tudor | Juve tra Spalletti e la scommessa low cost Palladino

L'allenatore toscano giudica l'organico bianconero adatto al suo calcio e accetterebbe la sfida. L'ex viola è il nome fatto dal dt Modesto, più defilato Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi arriva dopo Tudor: Juve tra Spalletti e la scommessa low cost Palladino

