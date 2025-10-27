Chi arriva dopo Tudor | Juve tra Spalletti e la scommessa low cost Palladino

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore toscano giudica l'organico bianconero adatto al suo calcio e accetterebbe la sfida. L'ex viola è il nome fatto dal dt Modesto, più defilato Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

