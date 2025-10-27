Che Tempo Che Fa pagelle del 26 ottobre | Giorgia e i baci con Emanuel Lo 9 Brignano e Flora Canto coppia da ridere 7

Dall’attualità, al cinema, alla politica, alla musica: a Che Tempo Che Fa non manca nulla. Tantissimi gli ospiti che anche domenica 26 ottobre hanno colorato la puntata del talk condotto da Fabio Fazio sul Nove. La più attesa? Sicuramente Giorgia, che, commovente e ironica come sempre ha portato sul palco del programma Golpe, brano estratto dal nuovo album. Ma a rallegrare la serata dei telespettatori ci hanno pensato anche Enrico Brignano e la moglie, Flora Canto. Valerio Mastrandrea e Paolo Virzì hanno portato l’attenzione sul mondo del cinema italiano. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha mandato un segnale politico contro il governo e la presenza in Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che Tempo Che Fa, pagelle del 26 ottobre: Giorgia e i baci con Emanuel Lo (9), Brignano e Flora Canto coppia da ridere (7)

