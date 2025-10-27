Che tempo che fa fango di Schlein sul governo E fa tre autogol

Elly Schlein non si rimangia nulla. Dopo aver infangato il governo e Giorgia Meloni ad Amsterdam davanti al Pse parlando di "democrazia a rischio" quando governa la destra, ecco che nel salottino di che tempo che fa di Fabio Fazio rincara la dose con tesi a dir poco discutibili: ""La violenza dell'attacco" di Meloni "dimostra che abbiamo ragione, non si è mai visto una presidente del Consiglio che passa più tempo ad attaccare le opposizioni, i sindacalisti, i giornalisti, i giudici che non a governare e occuparsi delle liste d'attesa nella sanità e dei salari". Poi, dimenticando la distanza siderale che separa il suo Pd da Fdi vaneggia di numeri e sondaggi: "Quando sono arrivata il Pd era al 14% nei sondaggi, era dietro M5s; alle europee abbiamo raggiunto il 24%, nessun partito in Europa è cresciuto di 10 punti percentuali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

