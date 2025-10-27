Che tempo che fa fango di Schlein sul governo E fa tre autogol

Elly Schlein non si rimangia nulla. Dopo aver infangato il governo e Giorgia Meloni ad Amsterdam davanti al Pse parlando di "democrazia a rischio" quando governa la destra, ecco che nel salottino di che tempo che fa di Fabio Fazio rincara la dose con tesi a dir poco discutibili: ""La violenza dell'attacco" di Meloni "dimostra che abbiamo ragione, non si è mai visto una presidente del Consiglio che passa più tempo ad attaccare le opposizioni, i sindacalisti, i giornalisti, i giudici che non a governare e occuparsi delle liste d'attesa nella sanità e dei salari". Poi, dimenticando la distanza siderale che separa il suo Pd da Fdi vaneggia di numeri e sondaggi: "Quando sono arrivata il Pd era al 14% nei sondaggi, era dietro M5s; alle europee abbiamo raggiunto il 24%, nessun partito in Europa è cresciuto di 10 punti percentuali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa, fango di Schlein sul governo. E fa tre autogol

Scopri altri approfondimenti

Meloni: “Libertà a rischio? Fango che Italia paga”. Schlein: “È il tempo della verità, basta bugie” - X Vai su X

Autopsia su Francesco Broda: sepolto da fango e detriti morto per asfissia in poco tempo. Domani i funerali, a... - facebook.com Vai su Facebook

Schlein: “Mentre Meloni cerca nuovi nemici, l’Italia sta sempre peggio” - La segretaria del Pd in tv da Fazio attacca: “La promessa peggiore che hanno tradito è sulla previdenza, la destra voleva abolire la Fornero e ora manda tutti ... Secondo repubblica.it

Elly Schlein a Che Tempo Che Fa. Ecco tutti gli ospiti di Fazio - Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio ospita la segretaria del PD Elly Schlein. Scrive davidemaggio.it

Che Tempo Che Fa, Elly Schlein e Luc Besson tra ospiti di Fazio - La segretaria del Pd, Elly Schlein, e il regista Luc Besson saranno tra gli ospiti di Fabio Fazio nell'appuntamento di domenica 26 ottobre con Che Tempo Che fa, in onda dalle 19. Da ansa.it