' Che genere d’Europa? Sguardi di cittadinanza plurale' | un nuovo festival tra Cesena e Mercato Saraceno
Educare alla cittadinanza europea attraverso la promozione dei valori della parità di genere, della diversità culturale e sociale, della pace, della partecipazione democratica e dell’inclusione: nasce con questi specifici obiettivi il progetto ‘Che genere di Europa? Sguardi e pratiche di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
INAUGURAZIONE HERA MEDIGEN – Medicina di Genere Ieri pomeriggio, in Corso Europa 11 a Vasto, è stato inaugurato HERA MEDIGEN, il nuovo poliambulatorio medico multidisciplinare dedicato alla medicina di genere: un approccio innovativo che Vai su Facebook