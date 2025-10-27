Che cosa ha detto Orbán sulla guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia
Dopo l’udienza in Vaticano, Viktor Orbán si è trattenuto all’Hotel Minerva di Roma, dove ha parlato con la Repubblica prima di dirigersi a Palazzo Chigi per incontrare Giorgia Meloni. Il premier ungherese ha affrontato il tema delle sanzioni americane sul petrolio che penalizzano l’Ungheria, annunciando la volontà di cercare una soluzione alternativa. Critico verso Bruxelles, Orbán ha ribadito la sua linea di scontro con l’Unione Europea, già manifestata con il veto su diverse decisioni a favore di Kyiv: «L’Unione non conta nulla. E presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio». 🔗 Leggi su Lettera43.it
