Chainsaw Man | Reze Arc – Ripassiamo le basi prima di vedere il film

Il mondo di Chainsaw Man è un turbine di violenza, emozioni e colpi di scena, guidato da un protagonista che sogna solo la normalità. Prima di goderti Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc, che arriverà nei cinema italiani a dicembre 2025, è importante rinfrescare la memoria su ciò che abbiamo visto nella prima stagione e su quanto ci attende in questo nuovo capitolo. L’arco di Reze segna una svolta decisiva nel percorso di Denji, introducendo una figura chiave che cambierà il suo destino e mettendo in gioco nuove minacce, vecchie alleanze e segreti mai del tutto svelati. Gli ibridi e il potere di Denji. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

