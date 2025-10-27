Chainsaw Man è il film anime dell' anno? I fan ribaltano il punteggio di Demon Slayer

L'attesa era febbrile, ma il verdetto è arrivato: il nuovo film di Chainsaw Man non solo ha conquistato il pubblico, ma ha anche scalzato Demon Slayer dal piedistallo di MyAnimeList. Il film Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc ha superato Demon Slayer: Infinity Castle nelle valutazioni su MyAnimeList, raggiungendo un impressionante punteggio di 9.17. I fan lo considerano già un capolavoro del genere e una delle migliori trasposizioni anime di sempre. Un sorpasso epocale: Chainsaw Man trionfa su Demon Slayer Pochi giorni dopo la sua uscita nelle sale americane, Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze ha già fatto la storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

