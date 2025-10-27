Cetara il Consiglio Comunale si oppone all’ampliamento del porto di Salerno
Tempo di lettura: 2 minuti Cetara si oppone al progetto di ampliamento del porto di Salerno. Con la delibera n.52 del 23 ottobre 2025 il consiglio comunale del piccolo borgo marinaro della Costiera Amalfitana, da sempre impegnato nella tutela della risorsa mare e dell’intero ecosistema, si schiera contro il masterplan redatto sugli assetti degli spazi portuali secondo linee di indirizzo al 2030 in cui pare si preveda un ampliamento del Molo di Ponente, ubicato a ridosso del costone roccioso che separa la città dal borgo di Vietri da sempre considerato la porta sud della Costiera Amalfitana. Questo perché, secondo il civico consesso, sembrerebbe configurarsi una sostanziale invasività al punto da comprendere nel suo specchio d’acqua il water front della vicina spiaggia del Comune di Vietri sul Mare a stretto confine con il Comune di Cetara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
