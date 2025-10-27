Cesena contributi agli alluvionati c’è un miliardo e mezzo Ma vanno sanati gli abusi
Cesena, 27 ottobre 2025 – Dovrebbe uscire a giorni l’ ordinanza 54 relativa alle procedure per l’ assegnazione dei contributi dello Stato a chi ha subito danni a causa delle alluvioni del maggio 2023 e del 2024. L’ha annunciato il commissario straordinario Fabrizio Curcio in un incontro con i comitati degli alluvionati svoltosi nella sede della Regione a Bologna. “Stiamo aspettando di conoscere i dettagli di questa nuova ordinanza che il commissario ha preparato tenendo conto delle indicazioni dei comitati”, dice l’ingegnere cesenate Fabrizio Gherardi, che dal 2008 opera come tecnico volontario della Protezione civile e collabora col Comitato degli alluvionati e franati di Cesena e della Valle del Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
