Cesena-Carrarese martedì 28 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Cesena e Carrarese si sfidano nel turno infrasettimanale in Serie B, valido per la decima giornata, in un match di alta classifica. Grazie alle due vittorie contro Spezia e Sudtirol i romagnoli hanno agganciato la seconda piazza a quota 17 punti e ora vogliono provare a rimanerci. I padroni di casa, guidati da mister Michele . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
