Cesena-Carrarese martedì 28 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena e Carrarese si sfidano nel turno infrasettimanale in Serie B, valido per la decima giornata, in un match di alta classifica. Grazie alle due vittorie contro Spezia e Sudtirol i romagnoli hanno agganciato la seconda piazza a quota 17 punti e ora vogliono provare a rimanerci. I padroni di casa, guidati da mister Michele . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cesena-Carrarese (martedì 28 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

