Cesare Cremonini e la fidanzata Caterina Licini si sono lasciati? Tra loro titoli di coda | i dettagli

Era l'inizio del 2025 quando iniziava a circolare con fermezza la voce di un'assidua frequentazione tra Cesare Cremonini e Caterina Licini, ex ballerina di Amici conosciuta sul set del videoclip del suo brano 'Ora che non ho più te'. Le voci sulla relazione tra i due arrivarono qualche mese dopo. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Rai Radio2. . Alleggeriamo la pressione del pre partita ? in sezione (per la prima volta) con gli amici del jazz! Dal profilo Instagram di Cesare Cremonini - facebook.com Vai su Facebook

Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) / Posts - X Vai su X

Cesare Cremonini e la fidanzata Caterina Licini si sono lasciati? "Tra loro loro titoli di coda": i dettagli - Era l'inizio del 2025 quando iniziava a circolare con fermezza la voce di un'assidua frequentazione tra Cesare Cremonini e Caterina Licini, ex ballerina di Amici conosciuta sul set del videoclip del s ... Lo riporta today.it

Cesare Cremonini e la “dedica” nascosta per la fidanzata Caterina, i fan se ne accorgono subito - I fan di Cesare Cremonini, è noto, non sono certo dei patiti di gossip e di sicuro non vanno in cerca di notizie, più o meno confermate, sulla sua vita sentimentale. rds.it scrive

Cesare Cremonini e la nuova fidanzata Caterina Licini, vacanze romantiche alle Eolie - Quest'ultima è ormai considerata da molti come la nuova fidanzata del cantante. corrieredellosport.it scrive