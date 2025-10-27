Cesare Cremonini contro il libro dell’ex Martina Maggiore | La mia vita intima senza considerarmi
Cesare Cremonini è senza dubbio una delle voci più amate della musica italiana, ma anche un uomo che, dietro i riflettori, conosce bene il peso delle emozioni. Brillante, riservato e da sempre lontano dal clamore mediatico, oggi si ritrova però al centro di un racconto che parla di amore, dolore e rinascita. Dopo la pubblicazione del libro della sua ex compagna, Martina Maggiore, il cantautore bolognese ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità, svelando un lato inedito e fragile di sé che ha commosso i fan e acceso il dibattito sul confine tra vita privata e notorietà. Cesare Cremonini, il dolore per i fatti pubblicati nel libro dell’ex senza consenso. 🔗 Leggi su Dilei.it
