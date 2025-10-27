C'era una volta la Juventus la società che non esonerava mai gli allenatori

Tudor è stato esonerato dalla Juventus. In panchina contro l'Udinese siederà Brambilla, che sarà il quinto allenatore della Juve in 17 mesi, in attesa del vero erede del croato. E pensare che la Juve un tempo era il club che cambiava meno di tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

C’era una volta la Juventus, la società che non esonerava mai gli allenatori - più quello di una volta, il mondo del pallone pure, oggi è impensabile un Sir Alex Ferguson per un quarto di secolo sulla stessa panchina. Riporta fanpage.it

C’era una volta la Juventus - Lo scivolone di Como è solo l'ultima caduta rovinosa di una squadra che fatica da tempo a ritrovare sé stessa. Scrive agoravox.it

C’era una volta l’identità Juve: il problema non è l’allenatore, l’esonero di Tudor lo certifica - La sconfitta con la Lazio e la cacciata del croato arrivano al termine di un quinquennio in cui, dagli addii di Allegri e Marotta agli arrivi dei vari Cristiano Ronaldo, Pirlo, Thiago Motta, tutto nel ... Si legge su editorialedomani.it