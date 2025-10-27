Centro nascite Voltri di nuovo a rischio chiusura presidente Municipio | Fortemente contrari

Il centro nascite dell'Evangelico di Voltri sarebbe nuovamente a rischio chiusura, secondo un piano di riogranizzazione degli ospedali, e monta la protesta del presidente del Municipio Ponente Matteo Frulio, insieme al Pd. Anche perché il punto è l'unico nell'arco di 46 chilometri, da Savona a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Centro nascite Voltri di nuovo a rischio chiusura, presidente Municipio: "Fortemente contrari" - Il punto nascite l'anno scorso ha registrato oltre 550 parti e quest'anno viaggia verso i 600, e serve un territorio molto esteso: da Savona a Sampierdarena entroterra compreso ... Secondo genovatoday.it

Centro nascite Evangelico, Piccardo e Frulio (Pd): “Presidio prezioso, no alla chiusura” - I dem commentano indiscrezioni di stampa: "Ma i dati registrano oltre 550 nascite lo scorso anno e trend in crescita nel 2025" ... Riporta genova24.it