Celebrato l' 81esimo anniversario della Liberazione di Meldola

Forlitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meldola ha celebrato l’ottantunesimo anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo con alcune iniziative organizzate per ricordare questa importante ricorrenza. Venerdì scorso, nella sala “Nella Versari” a palazzo Doria Pamphili, è stato presentato e distribuito alla cittadinanza il libro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

celebrato 81esimo anniversario liberazioneBertinoro celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni - Bertinoro si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo, avvenuta il 24 ottobre del 1944, con una serie di eventi, rivolti in particolare ai più giovani, affinch ... Lo riporta forlitoday.it

celebrato 81esimo anniversario liberazioneUna settimana di incontri e iniziative per ricordare l’81esimo anniversario della Liberazione di Cervia - didattica con la sfilata di veicoli e equipaggi d'epoca e il tour dei bunker ... Come scrive ravennaedintorni.it

celebrato 81esimo anniversario liberazioneTutte le celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione di Cesenatico - Il Comune di Cesenatico si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo. cesenatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Celebrato 81esimo Anniversario Liberazione