Celebrato il ' World Pasta Day' senza glutine | Piacere della buona tavola aperto a tutti convivialità e sorrisi
Domenica 26 ottobre il ristorante Welldone di Cesena ha ospitato un evento speciale per celebrare il ‘World Pasta Day’, organizzato con passione dai volontari Aic (Associazione Italiana Celiachia) di Cesena. “Un’occasione unica - viene sottolineato - a base di pasta fresca senza glutine, per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
