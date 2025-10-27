di Simone Cioni Terza partita in dieci giorni per l’ targato Dionisi, che dopo il ko di Modena torna domani al Carlo Castellani-Computer Gross Arena per ospitare alle 20.30 la Sampdoria. Dal punto di vista del blasone un’altra partita da circoletto rosso, mentre sotto il profilo più prettamente tecnico i blucerchiati stanno forse attraversando il momento più difficile della loro storia. Dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno, arrivata al play-out con la Salernitana solo per le note vicende extra calcistiche che hanno portato alla penalizzazione del Brescia, il club blucerchiato sta incontrando non poche difficoltà anche in questa stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ceesay, scelta last minute. Occhio ai colpi di Coda