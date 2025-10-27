Cede porzione di tetto di un edificio a Buti | nessun ferito

Crollo parziale del tetto e del sottogronda questa mattina intorno alle 6 in un'abitazione in via Martiri della Libertà a Buti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Nessuna persona è rimasta ferita.ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY. 🔗 Leggi su Pisatoday.it