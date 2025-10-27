Cecina | Maltrattamenti e minacce il tribunale gli vieta di avvicinarsi alla moglie | cinquantenne allontanato da casa

I carabinieri della stazione di Cecina, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Livorno, nei giorni scorsi hanno allontanato un cinquantenne dalla propria casa familiare a seguito di una misura cautelare disposta dal tribunale di Livorno per “presunte condotte maltrattanti ai danni della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

