Cecilia Rodriguez mamma | le prime foto su Instagram e il look acqua e sapone La semplicità rende unica

Mamma da pochissime settimane, Cecilia Rodriguez racconta su Instagram la sua nuova vita da mamma, fra foto in cui è acqua e sapone, momenti di tenerezza e scatti privati. Cecilia Rodriguez mamma acqua e sapone. Nelle foto pubblicate da Cecilia Rodriguez, la modella e sorella di Belen, passeggia nel parco con la piccola Clara Isabel. Con lei il marito Ignazio Moser e il cane Ercolino. Gli scatti sono stati commentati da tantissimi follower, contenti di vedere Cecilia felice, ma soprattutto di scoprire la normalità e la semplicità nelle sue foto post parto. Visualizza questo post su Instagram “Una mamma che in semplicità, normalità e soprattutto “vestita” si gode un meraviglioso momento della propria vita – ha scritto qualcuno -. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cecilia Rodriguez mamma: le prime foto su Instagram e il look acqua e sapone. “La semplicità rende unica”

