Cecilia Rodriguez mamma da 10 giorni parla della salute della figlia E svela come sta dopo il parto

Cecilia Rodriguez è diventata mamma da poco più di una settimana. Era il 15 ottobre, infatti, quando nasceva la piccola Clara Isabel, la bimba che ha reso Cecilia e suo marito Ignazio Moser genitori per la prima volta. E i due stanno vivendo un periodo davvero importante della loro vita, oltre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scopri altri approfondimenti

A dieci giorni dal parto, Cecilia Rodriguez è tornata sui social per raccontare i suoi primi giorni da mamma di Clara Isabel - facebook.com Vai su Facebook

"#ceciliarodriguez" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

"Finalmente una donna che allatta struccata e senza tacco 12", tutti pazzi per Cecilia Rodriguez mamma semplice - Un look semplice il suo, acqua e sapone, pantaloni larghi, sneakers, un trucco leggerissimo, gli occhiali da vista e i capelli senza piega. Secondo today.it

Cecilia Rodriguez mamma: le prime foto su Instagram e il look acqua e sapone. “La semplicità rende unica” - Cecilia Rodriguez mamma: le prime foto su Instagram che raccontano l’amore per Clara Isabel e il look acqua e sapone. Da dilei.it

Cecilia Rodriguez, mamma da 10 giorni, parla della salute della figlia. E svela come sta dopo il parto - Era il 15 ottobre, infatti, quando nasceva la piccola Clara Isabel, la bimba che ha reso Cecilia e suo marito Ignazio Moser genitori ... today.it scrive