Ceccon da record | nuovo primato italiano nei 200 stile libero alla World Cup di Toronto

Il campione azzurro chiude quarto con 1’41”60. Nella notte tre record del mondo: Kos nei 100 dorso, McKeown nei 200 dorso e Douglass nei 100 stile libero Ieri notte la World Cup di nuoto si è chiusa a Toronto con uno spettacolo memorabile, tra record mondiali e un nuovo primato italiano firmato da Thomas Ceccon. Il 24enne vicentino, già primatista e campione olimpico nei 100 dorso, ha fermato il cronometro a 1’41”60 nei 200 stile libero, migliorando di un centesimo il limite nazionale fissato da Carlos D’Ambrosio lo scorso aprile. L’azzurro ha concluso quarto in una finale di livello olimpico, vinta dallo statunitense Luke Hobson (1’39”94), davanti al connazionale Chris Guiliano (1’40”39) e all’australiano Maximilian Giuliani (1’41”40). 🔗 Leggi su Sportface.it