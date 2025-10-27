Una panetteria di Bucarest è stata temporaneamente chiusa dopo la diffusione di un video che mostrava la presenza di un roditore tra i prodotti da forno. L’Autorità Nazionale per la Protezione dei Consumatori (ANPC) è intervenuta avviando un controllo operativo e disponendo una serie di sanzioni e misure correttive. “L’Ente Nazionale per la Tutela dei Consumatori (ANPC) è presente, monitorando l’ambiente online e può intervenire immediatamente in situazioni che possono incidere sulla salute dei consumatori “, si legge nel comunicato diffuso dopo l’accaduto. “In seguito alla comparsa sull’ambiente online di un materiale video che evidenzia la presenza di un roditore in un’unità che commercializza vari tipi di panetteria, ANPC ha provveduto a innescare un controllo operativo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"C'è un topo nella vetrina del panettiere, sembra Remy di Ratatouille": ratto scorrazza tra i panini, il video choc è virale