C’è stato un terremoto di magnitudo 4 dobbiamo sospendere lo show | panico al concerto di Massimo Ranieri vigile del fuoco sale sul palco e fa evacuare il pubblico

La terra trema, la musica si ferma, il teatro si svuota. A quasi un mese dall’anniversario del devastante sisma del 1980, la paura è tornata a scuotere l’ Irpinia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata sabato sera, 25 ottobre, dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’immagine simbolo della serata è stata senza dubbio l’evacuazione del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dove era in corso il concerto sold-out di Massimo Ranieri. Subito dopo la scossa, un vigile del fuoco è salito sul palco, ha interrotto lo spettacolo e ha comunicato la situazione alla platea: “C’è stato un terremoto di magnitudo 4, purtroppo, in base alle disposizioni, dobbiamo sospendere lo spettacolo in via precauzionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

