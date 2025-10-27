C’è poco da fare le pulci alla manovra AAA cercasi proposta alternativa del campo largo
In questi giorni stiamo assistendo a un battibecco tra i partiti di maggioranza che riguarda alcuni dettagli della legge finanziaria. Da sempre politica estera e politica economica sono i temi che maggiormente mettono alla luce le differenze tra i vari partiti. È normale che sia così, altrimenti invece che una coalizione sarebbe un partito unico. Non c’è da preoccuparsi quindi: questo centro-destra ha sempre dimostrato di avere la maturità necessaria per trovare una quadra anche sulle questioni più spinose (e queste non lo sono di certo), per poi votare compatti in Parlamento, e pure questa volta non andrà diversamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Con Domenico, 93 anni! C’era anche lui poco fa a Piove di Sacco, in provincia di Padova, per volantinare e fare campagna elettorale per i candidati del PD al consiglio regionale del Veneto. Giuro che nessuno delle tante persone che ho incontrato nei bar e al - facebook.com Vai su Facebook