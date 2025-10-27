In questi giorni stiamo assistendo a un battibecco tra i partiti di maggioranza che riguarda alcuni dettagli della legge finanziaria. Da sempre politica estera e politica economica sono i temi che maggiormente mettono alla luce le differenze tra i vari partiti. È normale che sia così, altrimenti invece che una coalizione sarebbe un partito unico. Non c’è da preoccuparsi quindi: questo centro-destra ha sempre dimostrato di avere la maturità necessaria per trovare una quadra anche sulle questioni più spinose (e queste non lo sono di certo), per poi votare compatti in Parlamento, e pure questa volta non andrà diversamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - C’è poco da fare le pulci alla manovra, AAA cercasi proposta alternativa del campo largo