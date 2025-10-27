C’è da dire che lei… Il commento in tv su Silvia Toffanin ed è gelo in studio | Noi ci dissociamo

Un momento di gelo in diretta televisiva ha sorpreso pubblico e ospiti nello studio di Tv Talk, il programma di Rai 3 che analizza i linguaggi della televisione. Tutto è accaduto durante la puntata andata in onda nel fine settimana, quando, nel corso di una discussione sul GialappaShow, un commento inaspettato su Silvia Toffanin ha lasciato tutti senza parole. L’atmosfera, fino a quel momento leggera, si è improvvisamente appesantita, con qualche secondo di imbarazzo che non è sfuggito ai telespettatori. A innescare la situazione è stata una battuta nata mentre si commentavano le nuove imitazioni dello show di TV8. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it