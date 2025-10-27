C'è chi ha paura di lavorare e chi di lavarsi ecco le fobie più strane che forse non sapevi esistessero

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla paura di lavarsi a quella del formaggio, passando per l’ansia di restare senza telefono: esistono fobie tanto strane da sembrare inventate. E invece sono reali, e raccontano quanto la mente umana possa essere davvero imprevedibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: C 232 Ha Paura