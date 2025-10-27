Cavalieri alla riscossa Arriva la vittoria nel derby

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CavalierI 38 Firenze 7 CAVALIERI UNION: Fondi, Castellana (50’ Sansone), Nistri (51’ Marioni), Pancini, Quaranti, Puglia (47’ Dabizzi), Renzoni (51’ Bencini), Morelli, Righini, Trivilino (47’ Dalla Porta), Mardegan, Attucci (62’ Tizzi), Sassi (45’ Giagnoni), Calizzano (45’ Scuccimarra), Rudalli; All: Chiesa UR FIRENZE: Pesci, Lo Gaglio, Di Puccio (69’ Grignano E.), Grignano C, Fialà (55’ Conti), Chiti, Biagini, Baggiani (65’ Timperanza), Fioravanti (65’ Spolon), Touires (55’ Busi), Malevolti, Formigli (55’ Michelagnoli), Trechas (61’, Bonaccorsi) Franchini, Gozzi (62’ Bucaioni); All. Lo Valvo Arbitro: Sgardiolo (Rovigo), Ass 1: Castagnoli, Ass 2: Di Camillo Marcatori: 7’ m Quaranti tr Puglia (7 a 0), 12’ m Quaranti (12 a 0), 19’ m Fondi tr Puglia (19 a 0), 50’ m. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cavalieri alla riscossa arriva la vittoria nel derby

© Lanazione.it - Cavalieri alla riscossa. Arriva la vittoria nel derby

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cavalieri Riscossa Arriva Vittoria