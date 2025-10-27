Cavalieri alla riscossa Arriva la vittoria nel derby
CavalierI 38 Firenze 7 CAVALIERI UNION: Fondi, Castellana (50’ Sansone), Nistri (51’ Marioni), Pancini, Quaranti, Puglia (47’ Dabizzi), Renzoni (51’ Bencini), Morelli, Righini, Trivilino (47’ Dalla Porta), Mardegan, Attucci (62’ Tizzi), Sassi (45’ Giagnoni), Calizzano (45’ Scuccimarra), Rudalli; All: Chiesa UR FIRENZE: Pesci, Lo Gaglio, Di Puccio (69’ Grignano E.), Grignano C, Fialà (55’ Conti), Chiti, Biagini, Baggiani (65’ Timperanza), Fioravanti (65’ Spolon), Touires (55’ Busi), Malevolti, Formigli (55’ Michelagnoli), Trechas (61’, Bonaccorsi) Franchini, Gozzi (62’ Bucaioni); All. Lo Valvo Arbitro: Sgardiolo (Rovigo), Ass 1: Castagnoli, Ass 2: Di Camillo Marcatori: 7’ m Quaranti tr Puglia (7 a 0), 12’ m Quaranti (12 a 0), 19’ m Fondi tr Puglia (19 a 0), 50’ m. 🔗 Leggi su Lanazione.it
