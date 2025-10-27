Cattelan addio al bimbo sulla statua di Garibaldi
Bergamo. Gli operai sono al lavoro nella centralissima rotonda dei Mille. Il bimbo con la maglietta rossa, quello che da inizio estate mimava il gesto di sparare seduto a cavalcioni sul collo della statua di Giuseppe Garibaldi, non è più al suo posto. All’inizio qualcuno aveva persino creduto che fosse un bambino vero, tanto da allertare le forze dell’ordine. In realtà, si trattava di una delle provocazioni firmate da Maurizio Cattelan, parte della mostra diffusa Seasons, che ha animato la città fino al 26 ottobre. Un’opera – come tutte quelle di Cattelan – che in città non ha mancato di far riflettere e, ovviamente, discutere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Quanta vita condivisa, buon viaggio amico mio” Jerry Calà dice addio al suo amico e collega Mauro Di Francesco: https://fanpa.ge/6hcZI . - facebook.com Vai su Facebook
L'artista presenta il suo ultimo progetto: mille statuette che lo rappresentano, da acquistare online - «Se non hai mai pensato di poter appendere la mia effigie in casa tua, allora siamo in due»: così Maurizio Cattelan commenta la sua ultima iniziativa, mille statuette che lo rappresentano in vendita ... Scrive living.corriere.it