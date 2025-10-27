Catania Film Fest 2025
Il Catania Film Fest, la kermesse dedicata al Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo, sarà in programma dal 13 al 15 novembre 2025 presso ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania), in sostituzione delle precedenti date previste dal 10 novembre. Per informazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Catania Film Fest rinuncia alla co-organizzazione del Comune - facebook.com Vai su Facebook
Catania Film Fest annuncia i film in concorso e la Giuria guidata da Laura Luchetti | DETTAGLI e DATE - Il Catania Film Fest torna dal 13 al 15 novembre 2025 presso ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania), con la XIV edizione, confermandosi un punto di riferimento per la pro ... Come scrive strettoweb.com
Il Catania Film Fest rinuncia alla co-organizzazione con il Comune e conferma un’edizione speciale in forma autonoma | DETTAGLI - Il Catania Film Fest, la kermesse dedicata al Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo – comunica ufficialmente la rinuncia alla co- Riporta strettoweb.com
Divorzio fra Catania Film Festival e Comune, il direttore artistico: «Nessuna polemica, solo responsabilità» - La decisione, non certo facile, dopo il mancato finanziamento da parte della Sicilia Film Commission. Da lasicilia.it