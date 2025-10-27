Casumaro sfiora il colpaccio Pareggia e prende un palo
V. Castelfranco 1 Casumaro 1 V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Pedone, Gargiulo (22’ st Abaidoo), Beqiraj, Testa, Benkhouail, Romanciuc (22’ st Campani), Ndiaye, Calamosca, Palmieri, Angoh. A disposizione: Bianchi, Siry, Bartolini, Di Gregorio, Angelino, Passini, Tondelli. All.: Rizzo. CASUMARO: Saccenti, Pansini (18’ st Benini), Vinci, Farina, Ceneri, D’Elia, Correggiari (21’ st Catozzo), Barbieri (35’ st Bergami), Daniel (14’ st Lodi), Chinappi (1’ st Pressato), Govoni. A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Pascuccio, Guernelli. All.: Rambaldi. Arbitro: De Luca di Piacenza. Reti: 7’ st Ndiaye (V), 12’ st Pressato (C). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
