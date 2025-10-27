Castiglionese ci pensa Bebeto | ripreso il Signa
SIGNA 1 CASTIGLIONESE 1 SIGNA: Crisanto, Nencini, De Ferdinando, Soldani, Nocentini, Bianchi (81’ Dallai), Manetti, Giuliani (73’ Costa), Cioni, Baggiani, Flachi (46’ Lombardi). All. Gambadori CASTIGLIONESE: Balli, Lorenzoni, Mannarini (87’ Edoziogor), Tenti, Menci, Menchetti, Grifoni, Sinatra, Berneschi, Minocci, Ndiaye. All. Cardinali. Arbitro: Bigongiari di Lucca. Reti: 22’ Manetti, al 69’ Ndiaye Note: espulso al 36’ per proteste l’allenatore Cardinali. SIGNA – Due squadre reduci dalla prima vittoria in campionato ottenuta nel turno precedente, si sono affrontate dando una vita a una gara scialba senza molti sprazzi da ricordare e conclusosi in parità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
